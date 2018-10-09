Ученые: красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе

В усмирении пониженной гравитации людям поможет вещество ресвератрол.

Ученые из гарвардского университета установили, что красное вино может помочь людям адаптироваться на Марсе. Об этом сообщает Phys.org. В алкогольном напитке находится ресвератрол, который предотвращает потерю мышечной массы. Исследования проводились на лабораторных крысах, помещенных в условия пониженной гравитации.

Авторы работы пояснили, что им пришлось подвешивать животных к потолку клетки. Сначала 24 самца крыс подвергались нормальной нагрузке, а потом - пониженной до 40 процентов. Исследования велись на протяжении 14 дней.

В каждой группе одна половина крыс получала вещество, по 150 мг на килограмм веса ежедневно. Остальным давали только воду. Ученые измеряли окружность голени и силу захвата передних и задних конечностей. В результате "марсианские" условия привели к ослаблению мышц, сокращению веса и содержания мышечных волокон.

Те, кто получал ресвератрол, сохранили прежние характеристики. Эффект объясняется повышением чувствительности к инсулину, а также улучшенным поглощением глюкозы. Для астронавтов это исследование будет актуальным, так как в условиях микрогравитации у них развивается резистентность к инсулину.

При этом защита не была полной: добавка не полностью компенсировала потерю средней площади поперечного сечения подошвенных и икроножных мышечных волокон. Сам положительный эффект объясняется повышением чувствительности к инсулину и лучшим поглощением глюкозы. Это актуально для астронавтов, у которых в условиях микрогравитации развивается сопротивляемость к инсулину.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые нашли способ обеспечить жизнь на Марсе.

Фото: Piter.tv