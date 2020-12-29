Воздушная гавань задержала 13 рейсов.

Краснодарский аэропорт закрыли из-за снегопада. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу городской воздушной гавани. Известно, что до 11 часов утра по московскому времени рейсы не будут летать. В настоящее время диспетчерам пришлось объявить о задержке вылетов, так как на взлетно-посадочной полосе рабочие расчищают снег. Большое количество зимних осадков выпало в ночь на 15 января. С полуночи Краснодар находился в эпицентре циклона.

На 08:10 задержано 13 рейсов... В настоящее время аэропорт закрыт до 11:00. Идет интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона пресс-служба аэропорта

Известно, что задержка коснулась рейсов до Москвы, Сочи, Перми. В случае необходимости пассажиров обеспечат питанием и напитками.

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Фото: Telegram/РИА Новости

