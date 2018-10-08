Редкая плитка в доме на Исполкомской признана предметом охраны

Цветное сокровище обнаружили в августе этого года.

Редкая плитка с изображением попугаев, фруктовых деревьев, рыб и кораллов внесена в список предметов охраны памятника, сообщает пресс-служба КГИОП.

В августе этого года в пятом доме по улице Исполкомской волонтеры отмыли многочисленные слои старой краски в вестибюле дома. Плитка и глазурованные керамические вставки в дверях квартир, покрытые белым, оказались цветными изображениями природы.

"Дом В. П. Кончиелова" и ранее был признан объектом охраны, однако сейчас к нуждающимся в защите элементам интерьера добавились отмытые сокровища. Контррельефные филенки полихромной глазурованной плитки – редкая деталь старинных домов. На сегодняшний день сохранилось лишь три дверных украшений с такими плитками.

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Фото: пресс-служба КГИОП