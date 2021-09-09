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Кожемяко нашел на стройке в Волчанцах только пьяного сторожа

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Глава Приморья заявил, что регион расстанется с недобросовестными подрядчиками.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко нежданно нагрянул на стройку в Волчанцах. Без предупреждения чиновник решил проверить как продвигается строительство объекта, подрядчик которого затянул со сроками сдачи. Ранее региональные власти требовали от компании увеличить темпы проведения работ в школе. Глава Приморья не обнаружил на территории никаких сотрудников, кроме нетрезвого охранника. Мужчина упал по дороге к проверяющему. Стоит уточнить, что гость прибыл на строительную площадку в 18:30 вечера.

Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет. Будем расставаться с такими подрядчиками.

Олег Кожемяко, глава Приморья

Путин провел встречу с губернатором Приморского края.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко

Теги: волчанцы, олег кожемяко, приморье, стройка
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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