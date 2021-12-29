Козак заявил о существенном снижении числа обстрелов Донбасса

Замглава администрации президента России рассказал об обстановке на юго-востоке Украины.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о существенном снижении числа обстрелов на Донбассе. Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время пресс-конференции, собранной по итогам проведенной в Париже встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Тем не менее сегодня наблюдается существенное снижение количества обстрелов Донбасса, это отмечает прежде всего Донбасс. Дмитрий Козак, замглавы администрации Владимира Путина

Эксперт напомнил прессе о том, что с конца декабря 2021 года на линии соприкосновения на юго-востоке Украины фиксируется деэскалация конфликта. Козак полагает, что этот позитив происходит благодаря реализуемым инициативам со стороны руководства отдельных районов Донецкой и Луганской области, которые были поддержаны киевским режимом.

Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия в ЛНР и ДНР.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

