Чиновник объяснил, зачем Киеву нужно "кричать" о российской грозе на Донбассе.

Заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак считает последние действия Киева в Донбассе пиар-ходом, имитирующим военную угрозу. Такое заявление чиновник сделал во время общения с экспертами из Института мировой экономики и международных отношений. Спикер полагает, что правительство Киева хочет решить внутриполитическую проблему таким методом.

Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт. Поэтому новая команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль - "военная угроза. Дмитрий Козак, российский чиновник

Эксперт уверен, что украинская власть отвлекает избирателей от тяжелой политической обстановки. В частности, Козак отметил катастрофическое падение рейтинга Владимира Зеленского, а также его политической партии "Слуга народа". Также специалист назвал в числе внутренних проблем государства борьбу бизнес-элит, распространение коронавируса. В России полагают, что Киев не справляется с ситуацией в рамках последовательной работы.

Украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него.

Видео: Youtube/Интерфакс