Три новых коворкинга откроются в Петербурге

Гибкие офисные пространства организует владелец сети автомобильных сервисов Игорь Комолов.

Владелец сети автомобильных сервисов Игорь Комолов заявил о скором открытии трёх коворкингов в своих БЦ, которые расположены в Петербурге. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Так, площадь одного из гибких пространств составит 300 кв.м. Оно будет рассчитано на 130 рабочих мест и откроется в здании бывшего автомобильного центра Volkswagen. Ещё один коворкинг возведут на территории БЦ "Реформа" В-класса: его площадь составляет 8 тыс. кв.м., там будет доступно 200 рабочих мест. Оба проекта заработают уже этой осенью. Наконец, третье пространство появится на территории бывшего главного производственного корпуса Императорской карточной фабрики.

Точный объём инвестиций в проекты неизвестен, однако, по мнению аналитиков, на это уйдёт 70 тыс. рублей за 1 кв.м., не считая трат на аренду.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)