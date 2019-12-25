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Ковалев просит Беглова разобраться с трещинами на Доме Чубакова
Сегодня, 11:27
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Ковалев просит Беглова разобраться с трещинами на Доме Чубакова

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Депутат не удовлетворен результатами государственной экспертизы, которая проводилась, чтобы установить причину ухудшения состояния дома.

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев обратился к губернатору Петербурга с депутатским запросом по поводу состояния Дома Чубакова на Васильевском острове. Его запрос поддержали коллеги. 

Ковалев обратил внимание на то, что дом проседает. Это подтвердила и экспертиза Центра экспертно-технического сопровождения. Там утверждают, что здание просело из-за аварий на водопроводе, однако депутат уверен, что состояние объекта культурного наследия ухудшилось из-за строительных работ на соседнем участке. 

Парламентарий хочет узнать у Беглова, есть ли связь между авариями "Водоканала" и деформациями несущих конструкций, будут ли приняты замечания ВООПИиК. 

Напомним, Дом Чубакова находится на 11-й линии В.О, 58. 

Фото: предоставлено жителями Васильевского острова

Теги: дом чубакова, объект культурного наследия, трещины
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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