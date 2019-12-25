Ковалев просит Беглова разобраться с трещинами на Доме Чубакова

Депутат не удовлетворен результатами государственной экспертизы, которая проводилась, чтобы установить причину ухудшения состояния дома.

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев обратился к губернатору Петербурга с депутатским запросом по поводу состояния Дома Чубакова на Васильевском острове. Его запрос поддержали коллеги.

Ковалев обратил внимание на то, что дом проседает. Это подтвердила и экспертиза Центра экспертно-технического сопровождения. Там утверждают, что здание просело из-за аварий на водопроводе, однако депутат уверен, что состояние объекта культурного наследия ухудшилось из-за строительных работ на соседнем участке.

Парламентарий хочет узнать у Беглова, есть ли связь между авариями "Водоканала" и деформациями несущих конструкций, будут ли приняты замечания ВООПИиК.

Напомним, Дом Чубакова находится на 11-й линии В.О, 58.

Фото: предоставлено жителями Васильевского острова