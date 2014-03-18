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Котяков заявил, рынок труда в России в целом вернулся на допандемийный уровень
Сегодня, 9:54
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Котяков заявил, рынок труда в России в целом вернулся на допандемийный уровень

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В России уровень безработицы составляет 4,5%.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил на Восточном экономическом форуме, что по состоянию на 1 августа этого года российский рынок труда вернулся в целом на допандемийный уровень.

По его словам, об этом свидетельствуют данные Росстата. Котяков отметил, что сейчас в стране уровень безработицы составляет 4,5%. В 2020 году этот показатель равнялся 4,6-47%.

Ранее мы писали, что главным источником стресса для россиян является страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке.  

Фото: pixabay 

Теги: антон котяков, уровень безработицы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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