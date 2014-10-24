Котяков: безработица в России возвращается к допандемическим показателям

В Минтруде сообщили о достижении показателей, запланированных на конец 2021 года.

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что безработица по стране возвращается к допандемическим показателям. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". По его сведениям, сейчас власти практически вплотную подошли к планке, которую планировали достичь к концу текущего года.

По итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Согласно официальной статистике от министерства труда России от 28 июля, число зарегистрированных безработных по стране упало до 1,11 млн человек. Этот показатель на 60% меньше аналогичного по сравнению с началом 2021 года.

В Минтруде рассказали, когда начнутся "школьные" выплаты.

Фото: Государственная дума