В Минтруде заявили, что 24 региона РФ испытывают трудности с обработкой заявок на социальные выплаты.

Антон Котяков рассказал о сложностях при оформлении выплат на детей в регионах. Об этом глава Минтруда заявил во время совещания председателя Совета Федерации с членами совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. По словам чиновника, в регионах возникли сложности с оформлением выплат на детей от трех до семи лет. Проблемы зарегистрированы в 24 субъектах страны. Спикер напомнил, что данная поддержка является первой региональной мерой для регионов, которая обеспечивается техническими и нормативными решениями на федеральном уровне.

Независимо от того, где проживает семья, в каком регионе, для оформления пособия достаточно подать заявление на едином портале Госуслуг Антон Котяков, глава Минтруда России

Чиновник отметил, что в ряде регионов наблюдаются трудности в обработкой полученных заявлений. Ситуация контролируется представителями Минтруда и Минкомсвязи.

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Видео: YouTube / Совет Федерации