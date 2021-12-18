Он также отметил, что суммы варьируются.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет, живущих в семьях с невысокими доходами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Котяков отметил, что размер выплат составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. По его словам, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей, поскольку суммы варьируются. Данная мера начнет действовать с 1 апреля.

Ранее Путин объявил о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет.

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