Котяков: некоторые банки позволяют распоряжаться материнским капиталом из личного кабинета

В Минтруде рассказали о создании удобной банковской среды для женщин.

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил о том, что некоторые российские банки позволяют распоряжаться материнским капиталом из личного кабинета. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист уточнил, что представители профильного ведомства работают с кредитными организациями ради формирования комфортной среды для клиентов.

Некоторые банки уже сейчас доработали свое программное обеспечение. Взаимодействие банковского сектора с Пенсионным фондом позволяет гражданину из его банковского личного кабинета распоряжаться материнским капиталом. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

В Минтруде РФ исключили необходимость прихода женщины в Пенсионный фонд для того, чтобы воспользоваться материнским капиталом. При помощи технологий она может получить услугу через мобильные устройства, а также распорядиться ими по погашению ипотеки или для формирования первоначального взноса на ипотеку.

Котяков: безработица в России возвращается к допандемическим показателям.

Видео: YouTube / Россия 24