Акции "Яндекса" упали более чем на 10% в ходе торгов на Московской бирже

Падение началось с первых минут.

Акции "Яндекса" обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже.

Падение началось с первых минут. По состоянию на 17:20 цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей. Стоимость компании сократилась сразу на полтора миллиарда долларов.

Падение произошло после начала обсуждения в Госдуме законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Согласно данному проекту, с 1 января следующего года иностранцам запрещается владеть пакетом акций более 20% в крупных интернет-компаниях.

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Видео: YouTube/ Яндекс