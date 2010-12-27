Коты-футболисты встретят гостей ЧМ-2018 в Петербурге

За фотографию с котами можно получить приз от организаторов квеста.

В Санкт-Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу гостей будут встречать 33 фигуры котов-футболистов. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Новые фигуры котов-футболистов поставят в рамках марафона "Моя любовь — футбол и кот!". Первую ростовую фигуру распишет известный петербургский художник и основатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин. Акцию проведут 24 апреля в "Республике кошек". Остальными фигурами займутся учащиеся художественных училищ и школ города.

Котов разместят в разных точках Петербурга. Также можно сделать фотографию с каждым из пушистых футболистов, отправить организаторам и получить приз. "Собери всех котов-футболистов — пришли селфи — получи приз", - гласит название квеста.

Фото: FIFA