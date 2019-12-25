Котельную "ТЭКа" на улице Ванеева снабдят новыми очистными сооружениями

Модернизация на месте идет полным ходом.

Котельная на улице Ванеева получит новейшие очистные сооружения: модернизация позволит тщательно очищать производственные сточные воды перед сбросами их в городскую канализацию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК".

Отмечается, что 2-я Правобережная котельная обогревает и снабжает горячей водой 532 здания, среди которых 343 жилых дома, 54 детских учреждения и 10 медицинских. Очистные сооружения смогут отфильтровать воду от нефтепродуктов и химических примесей, холодная вода поступит в канализацию уже безопасной для окружающей среды. Это поможет улучшить экологическую обстановку в микрорайоне.

На данный момент у котельной смонтировано 300 метров канализационных сетей и установлено шесть очистных емкостей и насосная станция. Инвестиции в модернизацию котельной составили 251 млн рублей, работы ведет ООО "Строительный Альянс".

Также в "ТЭК" напомнили, что реконструкция ведется и на теплосетях от групповой котельной на проспекте Обуховской Обороны. Работы завершены уже на 90% Кроме того, по упомянутому адресу и на улице Профессора Качалова построили новые тепловые пункты на месте двух ранее закрытых из-за неэффективности.

Подготовку Петербурга к отопительному сезону оценили на 80%.

Фото: пресс-служба ГУП ТЭК