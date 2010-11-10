Газовая котельная открылась на улице Тосина

Объект подключён к диспетчерскому центру "Теплоэнерго" и функционирует без оператора.

На улице Тосина во Фрунзенском районе Северной столицы открылась новая газовая котельная. Объект призван обеспечить теплоснабжением 11 тыс. горожан. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На данный момент котельная обслуживает жилые дома, а также один детский сад. К 2024 году число абонентов будет увеличено. По словам председателя городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислава Протасова, новая котельная подключена к диспетчерскому центру "Теплоэнерго" и функционирует без оператора. Отслеживание параметров для работы и управление оборудованием осуществляется в удалённом режиме.

Напомним, что Петербург полностью перейдёт на экологичные источники топлива до конца года.

Ранее мы сообщили о том, что в шести районах Петербурга завершена модернизация газовых котельных.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга