Газовая котельная открылась на улице Тосина

На улице Тосина во Фрунзенском районе Северной столицы открылась новая газовая котельная. Объект призван обеспечить теплоснабжением 11 тыс. горожан. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
На данный момент котельная обслуживает жилые дома, а также один детский сад. К 2024 году число абонентов будет увеличено. По словам председателя городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислава Протасова, новая котельная подключена к диспетчерскому центру "Теплоэнерго" и функционирует без оператора. Отслеживание параметров для работы и управление оборудованием осуществляется в удалённом режиме.
Напомним, что Петербург полностью перейдёт на экологичные источники топлива до конца года.
Ранее мы сообщили о том, что в шести районах Петербурга завершена модернизация газовых котельных.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга
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