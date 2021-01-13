Кота с отрубленными газонокосилкой лапками нашли у парадной на Савушкина

Сотрудники ЖКХ вину отрицают, утверждая, что не видели кота и траву почти не трогали.

Накануне, 31 мая, окровавленного кота нашли у парадной дома на Савушкина, 48. В беседе с "Невскими новостями" жительница рассказала, что случилось с котом.

Кот Васька лишился лап после того, как сотрудники ЖКХ, мигранты из ближней Азии, косили во дворе газон. Местные жители предполагают, что рабочие либо не заметили животное, либо специально за ним охотились, а потом оставили умирать. Сотрудники ЖКХ вину отрицают, утверждая, что не видели кота и траву почти не трогали. Очевидцы взволнованы тем, что виновники избегут наказания. Заявление в полицию после убийства кота уже написали. Жители дома надеются на справедливость.

Ранее спасатели реанимировали пострадавшую в пожаре собаку в Киришах. В многоквартирном доме горело помещение на площади два квадратных метра.

Фото: pexels

