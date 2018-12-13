Кот-предсказатель Ахилл посетил фестиваль животных в «Ленэкспо»

Он стал одним из почетных гостей мероприятия.

Знаменитый своими предсказаниями эрмитажный кот Ахилл принял участие в последнем дне праздника животных "МимиFest", который проходит в "Ленэкспо" в воскресенье, 26 мая. Напомним, Ахилл сумел угадать итоги семи из девяти матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Всего в "Ленэкспо" сегодня представлено пять тысяч видов животных. Вечером можно будет услышать пение морских свинок и увидеть показ мод животных, где примет участие лама-бэтмен Сантин, которая вчера заблудилась в городе.

Фото: vk.com/zooshow_spb