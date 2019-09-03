Кот Мартин встретил первых посетителей Анненкирхе

Анненкирхе открылась 10 июня для посетителей.

В Петербурге для посетителей 10 июня открылась Анненкирхе. Корреспондента Piter.TV и других посетителей на ступеньках уже встречает кот Мартин.

Храм открыт для посещения с 12:00 до 20:00, но при этом обязательно ношение масок и перчаток, в 19:00 состоится богослужение.

Кот Мартин поселился в церкви в начале декабря 2019 года. Как рассказывали сами сотрудники Анненкирхе, кот чрезмерно ласковый, любопытный и любвеобильный, так что стоит упускать возможность погладить его. В конце мая Мартин ушел из церкви, все были очень обеспокоены этим. Однако, пушистый смотритель сам вернулся через некоторое время обратно.

Ранее наглый кот из Петербурга нашел себе дом.

Видео: Piter.TV