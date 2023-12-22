Костюк уступила Гауфф в четвертьфинале Australian Open

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире Большого шлема.

В четвертьфинале соперницей 37-й ракетки мира была американская спортсменка Кори Гауфф. Костюк уступила со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

В полуфинале Australian Open Гауфф сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее мы сообщали, что Калинская прошла в четвертьфинал Australian Open.

Видео: X / #AusOpen