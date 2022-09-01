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Космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний

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Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков пожелали детям и педагогам хорошего нового учебного года.

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, находящиеся в данный момент на Международной космической станции, поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний, который по традиции отмечается в стране 1 сентября. Матвеев выделил первоклассников. Он надеется, что для них обучение будет щедрым на интересные события и творческие находки, а учеба пройдет в содержательном ключе.

1 сентября - День знаний, праздник - один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям. Это праздник, который открывает двери в мир знаний и возможностей.

Олег Артемьев, сотрудник "Роскосмоса"

Сергей Корсаков добавил, что хочет поздравить преподавателей, которые раскрывают потенциал детей, воспитывают в учениках любовь к Родине, а также трудолюбие и ответственность. Космонавт пожелал педагогам профессионального роста, благодарных и талантливых учеников.

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Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос

Теги: день знаний, космонавт, мкс, роскосмос, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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