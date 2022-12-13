Космонавты поздравили жителей России с Днем Победы с борта МКС

Космонавты попросили жителей страны уделить внимание ветеранам и лично поздравить их с праздником.

Сегодня, 9 мая, российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем Победы прямо с борта Международной космической станции. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Космонавты отметили, что обязанность россиян помнить подвиг участников Великой Отечественной войны. Они призвали почаще читать книги о войне, рассказывать о подвиге народа детям. Андрей Федяев заявил, что россияне должны сохранять и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны.

Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков. Сергей Прокопьев, космонавт

Космонавты попросили жителей страны поздравить ветеранов с праздником и уделить им внимание, поблагодарить за Победу.

Ранее на Piter.tv: губернатор Ленинградской области поздравил жителей с Днем Победы.

Видео: Телеграм / Госкорпорация "Роскосмос"