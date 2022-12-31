Космонавты Роскосмоса с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Экипаж назвал праздник теплым и семейным.

Космонавты государственной корпорации "Роскосмос" с отечественного сегмента Международной космической станции поздравили граждан России с наступающим Новым годом. Экипаж в составе Сергея Прокопьева, Анны Кикиной и Дмитрия Петелина отметили, что Новый год по праву считается самым теплым и домашним праздником. Анна Кикина отметила, что хочет поделиться праздничным настроением с теми, кому сейчас нелегко. Она добавила, что в Новый год и детям, и взрослым хочется поверить в чудо. Дмитрий Петелин пожелал гражданам страны стать единой, дружной семьей.

Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперед и созидайте. Сергей Прокопьев, космонавт

Напомним, что российские космонавты в декабре 2022 года во время общения с журналистами рассказали о том, что в новогодние праздники они будут работать и выполнять все необходимые на МКС задачи.

Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН.

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос