Космонавт Ефремов назвал частыми маневры МКС из-за космического мусора

Космонавт Денис Ефремов назвал частыми маневры Международной космической станции из-за космического мусора. Специалист поделился информацией с журналистами телеканала "360". Он рассказал, что нет ничего необычного в том, что орбитальная станция время от времени уворачивается от объектов. Хотя на этот процесс тратится топливо, которое находится в ограниченном количестве. Из-за этого топливо приходится доставлять на МКС дополнительно.
МКС довольно часто совершает маневры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило, космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих маневров, тем опаснее это все и сложнее.
Денис Ефремов, космонавт
Эксперт уточнил, что не существует жестких правил, которые регламентировали бы количество мусора, которые страны могут оставлять на орбите. Там остаются старые спутники и детали ракет, а также результаты экспериментов.
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Фото: Pixabay.com
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