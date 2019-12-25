Космонавт Ефремов назвал частыми маневры МКС из-за космического мусора

Эксперт объяснил зачем МКС тратит топливо на маневры.

Космонавт Денис Ефремов назвал частыми маневры Международной космической станции из-за космического мусора. Специалист поделился информацией с журналистами телеканала "360". Он рассказал, что нет ничего необычного в том, что орбитальная станция время от времени уворачивается от объектов. Хотя на этот процесс тратится топливо, которое находится в ограниченном количестве. Из-за этого топливо приходится доставлять на МКС дополнительно.

МКС довольно часто совершает маневры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило, космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих маневров, тем опаснее это все и сложнее. Денис Ефремов, космонавт

Эксперт уточнил, что не существует жестких правил, которые регламентировали бы количество мусора, которые страны могут оставлять на орбите. Там остаются старые спутники и детали ракет, а также результаты экспериментов.

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