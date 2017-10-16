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Космическое видео от NASA: Астронавты поигрались со спиннером в невесомости

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NASA опубликовали забавное видео, как астронавты играются со спиннером в условиях невесомости. За пару дней видео просмотрели почти 1,5 миллиона раз.

На популярном видеохостинге YouTube появилось забавное видео от NASA, на котором астронавты NASA поигрались со спиннером в условиях невесомости, а заодно и изучили поведение подшипников в космосе.

Астронавты Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи крутили игрушку, подталкивали ее и крутились сами по разным осям. Видео, по всей видимости, действительно получилось интересное. За два дня его просмотрели почти 1,5 миллиона раз, и оно получило тысячи положительных отзывов. Один из пользователей пишет: "Теперь с уверенностью можно сказать, что спиннер достиг небывалых высот".

 

 Видео:YouTube/NASA Johnson

Теги: в мире , видео , забавное , наса , технология
Категории: Мировые новости Лента новостей

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