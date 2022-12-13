Космический самолёт Dawn Aerospace Mk-II Aurora впервые взлетел с ракетным двигателем

Разработкой борта занимается новозеландская компания Dawn Aerospace.

Новозеландская компания днем 6 апреля Dawn Aerospace публично сообщила о трёх успешных полётах 4,5-метрового космического самолёта Mk-II Aurora с ракетным двигателем на керосине и перекиси водорода. Специалисты уточнили, что борт смог поднячться на высоту в 1800 метров при развитии скорости до 315 километров в час. В рамках проводимых испытаний воздушное судно должно будет подняться на уровень в 20 километров. Результаты маневров будут учитываться разработчиками при создании новой модели самолета, которая появится на свет в конце 2023 года или начале 2024 года.

Руководитель предприятия Dawn Aerospace Стефан Пауэлл объяснил подписчикам, что новая модель будет намного легче, получит более мощный двигатель и прочие функции, которые позволят подняться намного выше. Целью самолета будет достижение высоты в сотню километров. Именно там начинается граница атмосферного слоя с космическим пространством. Аналитики компании полагают, что беспилотный самолёт сможет доставлять на такую высоту всего несколько килограммов грузов. Самолёт сможет летать дважды в день, что позволит использовать борта при изучении окружающей среды в мезосфере и термосфере. Учения совершаются с обычных взлетных полос. Обслуживание не потребует значительного вмешательства. Dawn намерена взять за основу вертикальных полетов многоразовое решение, а затем увеличивать его грузоподъёмность.

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Фото и видео: YouTube / Dawn Aerospace