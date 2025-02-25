Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда"

Животное не будет больше жить в замке-музее, для его разыскивается новый хозяин.

Спасение кошки Муси со скал у замка-музея "Ласточкино гнездо" в Ялте с моря невозможно, поэтому российские спасатели провели альпинистские работы. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления ГУ МЧС по Крыму. В настоящее время известно, что животное уже находится в руках у людей. Такие сведения в социальных сетях предоставил советник главы полуострова Александр Талипов.

Пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" прибыли для спасения кошки Муси. Кошка находилась в труднодоступном месте, на выступе под скалой. пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Ранее сотрудники музея сообщили, кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, жива. Ее нашли добровольцы на скалах у берега моря. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники "Крым-Спас" при региональном МЧС со специальным оборудованием.

Волонтёры нашли кошку, которую выбросили с площадки у "Ласточкиного гнезда".

Фото: Telegram советника главы Республики Крым Александра Талипова

Видео: Telegram / РИА Новости