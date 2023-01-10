Кошка по кличке Тильда потерялась после аварии на трассе Мурманск-Петербург

Владелица животного просит помощи в поисках питомца, сбежавшего в лесу Лоухского района Карелии после ДТП.

В Лоухском районе Карелии на 969-м километре трассы Р-21 "Кола" 19 июля 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого из автомобиля сбежала домашняя кошка. Как сообщила хозяйка животного Анюта Арутюнян в социальных сетях, транспортное средство следовало по маршруту из Мурманска в Санкт-Петербург.

Просьба всем, кто увидит её, попробовать поймать и приютить, либо сообщить по номеру 89021347176. Чужих боится, но с голоду может и подойдет. От страха могла забраться на дерево и не может слезть. Отзывается на кличку Тильда либо Тиля, - написала владелица, указав точное место аварии

По описанию, пропавшее животное имеет упитанное телосложение, не носит ошейник, а на кончике одного уха имеется надрыв. В настоящее время продолжаются поиски кошки в лесном массиве около места дорожного инцидента.

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Фото: freepik