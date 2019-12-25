В Петербурге будут продавать корюшку до конца мая

За свежим уловом в Петербурге ни раз выстраивалась толпа.

В Смольном рассказали, где можно приобрести корюшку. Она будет продаваться в Петербурге до 31 мая.

Рыба продается в магазинах и у производителей рыбной продукции, которые торгуют через автолавки. Это возможно в том случае, если у продавца есть договор на размещение нестационарного торгового объекта. На данный момент сезонную рыбу можно найти в более, чем 150 местах.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле перечислили НТО, которые находятся в местах выгрузки уловов рыбы:

ул.Инструментальщиков, у д. 9;

пос. Смолячково, Приморское шоссе, у д.686;

Славянская ул., у д.26;

Береговая ул., у д.19, литера А;

пос. Лисий Нос, 1-я Полянская ул., у д.15;

г.Кронштадт, ул.Восстания, уч.15 (северо-восточнее д.11);

г.Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч.63 (западнее д.43);

Новочеркасский пр., участки у д.8.

Продажа корюшки началась в Петербурге в середине марта.

Фото: Праздник корюшки/ ВК