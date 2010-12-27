В МЧС опровергли информацию о пожаре на ледоколе "Сибирь"

На судне произошло незначительное короткое замыкание. Работы ведутся в штатном режиме.

В понедельник, 27 августа, очевидцы сообщили о пожаре на атомном ледоколе "Сибирь". Тревога оказалась ложной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сообщение о предполагаемом возгорании поступило в ведомство около 10:16 от очевидцев, заметивших над кораблем дым. Позднее выяснялось, что на судне произошло незначительное короткое замыкание. В данный момент работы на ледоколе ведутся в штатном режиме.

"Сибирь" — российский атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) является вторым судном проекта АО "Балтийский завод". Помимо него компания строит еще два судна – "Арктика" и "Урал". Все три корабля будут введены в эксплуатация в период с 2019 по 2021 год.

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Фото: bz.ru