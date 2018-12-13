Короткая рабочая неделя начнется в Петербурге с дождей

Воздух 6 мая прогреется до плюс 11 градусов.

В понедельник, 6 мая, в Петербурге ожидается прохладная и мокрая погода. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

В этот день столбик термометра поднимется до плюс 11 градусов. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до 5 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет немного повышаться.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня в Петербурге будет сыро. В понедельник пройдут небольшие дожди, а во вторник и среду они могут усилиться до ливней.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет май в европейской части России.

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