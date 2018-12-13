  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Короткая рабочая неделя начнется в Петербурге с дождей
Сегодня, 9:41
31
Alena_Zinovieva

Короткая рабочая неделя начнется в Петербурге с дождей

0 0

Воздух 6 мая прогреется до плюс 11 градусов.

В понедельник, 6 мая, в Петербурге ожидается прохладная и мокрая погода. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

В этот день столбик термометра поднимется до плюс 11 градусов. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до 5 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет немного повышаться.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня в Петербурге будет сыро. В понедельник пройдут небольшие дожди, а во вторник и среду они могут усилиться до ливней.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет май в европейской части России.

Фото: pixabay.com

Теги: гидрометцентр, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии