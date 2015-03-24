Военный эксперт Игорь Коротченко сказал, могут ли ополченцы Донбасса отбиться без помощи России. По информации от специалиста, на линии разграничения сторон на юго-востоке Украины ухудшилась обстановка. Это фиксируется аналитиками с начала текущего года. В ЛНР и ДНР говорят о стягивании к границам военной техники со стороны Вооруженных сил Украины, а также об увеличении частоты обстрелов. По мнению самопровозглашенных народных республик, такие действия со стороны Киева говорят о подготовке масштабного наступления на неподконтрольные земли.
С точки зрения международного права, с точки зрения российского законодательства, если власти России будут выражать озабоченность, когда десятки тысяч граждан России будут гибнуть под гусеницами украинских танков, очевидно, что такой сценарий я не считаю возможным, будет военный ответ.
Игорь Коротченко, военный эксперт
Эксперт напомнил, что в настоящее время на Донбассе главным остается тот факт, что Россия готова проводить операции по принуждению Украины к мирному урегулированию конфликта. При этом Коротченко считает, что Москву не будут волновать мнения политиков со стороны.
Военный эксперт спрогнозировал реакцию Запада в случае вторжения России на Украину.
Фото: Pixabay.com
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