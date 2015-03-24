Эксперт объяснил, в каком случае Киеву следует ожидать военного ответа от РФ.

Военный эксперт Игорь Коротченко сказал, могут ли ополченцы Донбасса отбиться без помощи России. По информации от специалиста, на линии разграничения сторон на юго-востоке Украины ухудшилась обстановка. Это фиксируется аналитиками с начала текущего года. В ЛНР и ДНР говорят о стягивании к границам военной техники со стороны Вооруженных сил Украины, а также об увеличении частоты обстрелов. По мнению самопровозглашенных народных республик, такие действия со стороны Киева говорят о подготовке масштабного наступления на неподконтрольные земли.

С точки зрения международного права, с точки зрения российского законодательства, если власти России будут выражать озабоченность, когда десятки тысяч граждан России будут гибнуть под гусеницами украинских танков, очевидно, что такой сценарий я не считаю возможным, будет военный ответ. Игорь Коротченко, военный эксперт

Эксперт напомнил, что в настоящее время на Донбассе главным остается тот факт, что Россия готова проводить операции по принуждению Украины к мирному урегулированию конфликта. При этом Коротченко считает, что Москву не будут волновать мнения политиков со стороны.

Военный эксперт спрогнозировал реакцию Запада в случае вторжения России на Украину.

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