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Коронавирус не передается от матерей к детям при рождении

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В исследовании приняли участие четыре беременные женщины с коронавирусом.

Коронавирус не передается от матерей к детям при рождении. Об этом пишут в журнале Frontiers in Pediatrics.

В публикации сказано, что COVID-19 не передается от беременных матерей к новорожденным. Это уже второе исследование в Китае за последний месяц, подтверждающее эту гипотезу.

В исследовании приняли участие четыре беременные женщины с коронавирусом.

В России выявлено уже 93 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что РФПИ будет вкладываться в производство теста на COVID-19.

Теги: беременность, коронавирус, наука
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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