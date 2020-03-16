В исследовании приняли участие четыре беременные женщины с коронавирусом.

Коронавирус не передается от матерей к детям при рождении. Об этом пишут в журнале Frontiers in Pediatrics.

В публикации сказано, что COVID-19 не передается от беременных матерей к новорожденным. Это уже второе исследование в Китае за последний месяц, подтверждающее эту гипотезу.

В исследовании приняли участие четыре беременные женщины с коронавирусом.

В России выявлено уже 93 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что РФПИ будет вкладываться в производство теста на COVID-19.