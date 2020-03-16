РФПИ будет вкладываться в производство теста на коронавирус

Исследования на основе новых тестов могут начаться уже в апреле.

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда прямых инвестиций.

Исследования на основе новых тестов могут начаться уже в апреле. Технология - это результат успешного сотрудничества российских и японских компаний и ученых.

Запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов планируется в апреле 2020 года. Производство теста будет сосредоточено в России. Ожидается одобрение испытаний от Роспотребнадзора. Они были запущены в начале марта научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Ранее мы рассказали, что петербургским частным клиникам не разрешают делать тесты коронавирус.