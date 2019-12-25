Петербургским частным клиникам не разрешают делать тесты коронавирус

В частных клиниках рассказали, что данное тестирование доступно очень многим странам, но в России лицензию на него имеют только новосибирский центр "Вектор" и петербургский Центр гигиены и эпидемиологии.

В Петербурге есть все необходимое, чтобы тестировать коронавирус в частном порядке, однако клиникам не выдают лицензии. В Петербурге сделать тест на коронавирус можно только в Центре гигиены и эпидемиологии, однако, там проверяют образцы, которые получили по официальным каналам. Об этом сообщила "Фонтанка".

Чтобы самостоятельно сдать тест, нужно позвонить на горячую линию оперативного штаба (+7 (812) 635 55 64). Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом (Роспотребнадзор), бесплатный телефон по всей России: 8-800-555-49-43. Основанием для тестирования все равно должна быть недавняя поездка в "коронавирусные" страны.

В частных клиниках рассказали, что данное тестирование доступно очень многим странам, но в России лицензию на него имеют только новосибирский центр "Вектор" и петербургский Центр гигиены и эпидемиологии.

На данный момент Роспотребнадзор контролирует право тестирования инфекции, и не давал разрешения частникам. При этом на нехватку диагностических мощностей обращают внимание и власти.

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