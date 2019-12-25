Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса

Он лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса. Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на режиссёра Виталия Манского.

Отмечается, что режиссёр приехал в Латвию 20 ноября. С пятого декабря он перестал выходить на связь. Журналисты пишут, что кинорежиссёр скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Ким Ки Дук лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Ему было 59 лет.

Ранее от коронавируса умер актер Александр Самойлов.

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