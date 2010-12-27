Корабли, участвовавшие в параде ВМФ, отправляются "домой"

В параде было задействовано более 40 боевых кораблей.

Корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс в пункты постоянного базирования. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Во время перехода экипаж отработает некоторые маневренные элементы, это: прохождение кораблем узкости, учения по борьбе за живучесть на ходу, тренировки по связи в условиях радиоэлектронных помех, организация противовоздушной и противолодочной обороны.

В воскресенье, 29 июля, в акватории Невы и в Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад. В нем принимали участие силы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Это более 40 боевых кораблей, 38 самолётов и вертолётов морской авиации и порядка 4000 человек личного состава.

Вчера эксперты рассказали о важности парада в честь дня ВМФ.

Фото: пресс-служба Западного военного округа