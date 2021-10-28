Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту

Стыковка с российским сегментом станции запланирована на 30 октября.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту. Трансляция события велась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос".

Ракета стартовала с космодрома Байконур. На борту "Прогресса" находятся грузы для Международной космической станции. Стыковка с российским сегментом МКС запланирована на раннее утро 30 октября.

Космонавтам доставят инструменты, одежду, рационы питания, укладки для проведения экспериментов, а также топливо для дозаправки, питьевую воду и сжатый воздух.

Напомним, на ракету-носитель "Союз" ранее были нанесены наклейки с хохломской росписью. Это было сделано в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, так как именно в одноименном селе Нижегородской области и зародился данный вид росписи.

Ранее актриса Елизавета Боярская в беседе с Piter.TV прокомментировала полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос.

Видео: Роскосмос