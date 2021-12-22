Корабль Dragon пристыковался к МКС

На орбитальную станцию попал 3D-биопринтер.

Грузовой космический корабль Dragon от американской компании SpaceX осуществил днем 22 декабря стыковку с Международной космической станцией. На объект доставлено около 3,3 тонн полезных грузов. Трансляция велась на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Напомним, что стыковка Dragon с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме. Миссия выполнена в 03:42 по времени Восточного побережья США (в 11:42 по московскому времени). Корабль будет пристыкован к модулю МКС около месяца. После этого он должен приводниться у побережья Флориды.

Согласно соглашению по 24-й коммерческой миссии NASA, космический корабль отправил на орбиту 3D-биопринтер. За счет этого технического оборудования специалисты смогут воссоздавать ткани человека. Они будут использованы при лечении травм, полученных человеком в космосе.

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Фото и видео: NASA