Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Экипаж вернулся после 235-суточной экспедиции на МКС.

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В составе корабля числятся три астронавта США и российский космонавт Александр Гребенкин. Они вернулись на Землю после 235-суточной экспедиции на МКС. Также сообщается, что на станции продолжает полет экипаж 72-й длительной экспедиции в составе трех российских и четырех американских космонавтов.

Ранее Трамп пообещал, что США высадятся на Марс.

Видео: YouTube / Bloomberg Television