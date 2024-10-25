Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
В составе корабля числятся три астронавта США и российский космонавт Александр Гребенкин. Они вернулись на Землю после 235-суточной экспедиции на МКС. Также сообщается, что на станции продолжает полет экипаж 72-й длительной экспедиции в составе трех российских и четырех американских космонавтов.
Ранее Трамп пообещал, что США высадятся на Марс.
Видео: YouTube / Bloomberg Television
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