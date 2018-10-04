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Копорскую крепость можно будет посетить в составе экскурсии с 25 декабря
Сегодня, 16:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Копорскую крепость можно будет посетить в составе экскурсии с 25 декабря

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В этом году объект начали реставрировать.

Копорская крепость в Ивангороде откроется для посетителей 25 декабря, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". С апреля этого года там идет ремонт. 

Как рассказала заведующая музея Лариса Медведева, сейчас на южной и северной башнями и смотровой площадкой установлена кровля, отремонтирован мост, выполнена стяжка, система гидроизоляции. На основание моста положили деревянные настилы. 

В честь открытия на территории устроят праздник. Пускать в Копорье будут пока только с экскурсией, так как объект остается аварийным. В следующем году крепость присоединится к празднованию 350-летию со дня рождения Петра I. 

В 2020 году в крепости обвалилась главная входная арка. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.TV

Теги: ивангород, капитальный ремонт, копорье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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