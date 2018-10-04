Копорскую крепость можно будет посетить в составе экскурсии с 25 декабря

В этом году объект начали реставрировать.

Копорская крепость в Ивангороде откроется для посетителей 25 декабря, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". С апреля этого года там идет ремонт.

Как рассказала заведующая музея Лариса Медведева, сейчас на южной и северной башнями и смотровой площадкой установлена кровля, отремонтирован мост, выполнена стяжка, система гидроизоляции. На основание моста положили деревянные настилы.

В честь открытия на территории устроят праздник. Пускать в Копорье будут пока только с экскурсией, так как объект остается аварийным. В следующем году крепость присоединится к празднованию 350-летию со дня рождения Петра I.

В 2020 году в крепости обвалилась главная входная арка. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV