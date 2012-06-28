В павильоне Петербурга на выставке-форуме "Россия" покажут копию Дворцового моста

Гости павильона смогут погрузиться в атмосферу города, причём в разные сезоны.

Стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ будет выполнен в виде детальной копии Дворцового моста. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Пиотровский отметил, что композиция станет центральным арт-объектом городского стенда, который будет на 90% состоять из мультимедийных и интерактивных решений, связанных с достижениями города на Неве. Гости павильона смогут погрузиться в атмосферу города, причём в разные сезоны. Так, можно будет застать осень в Петербурге, оказаться посреди замерзшей Невы зимой или в весеннем Екатерининском саду. Празднику "Алые паруса" и его истории посвятят целую фотозону.

Также Пиотровский напомнил, что павильон будет работать по тематическим неделям, первой из которых станет историческая, посвящённая 320-летию с момента основания города. Также гостям проведут презентацию нового Музея археологии.

Ранее мы сообщили о том, что на Международной выставке-форуме "Россия" Петербург представит стадион "Газпром Арена".

Фото: Telegram / Пиотровский Online