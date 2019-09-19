Копытным подопечным РКЦ "Велес" не хватает веточного корма

Растительную пищу ждут лоси, олени, ослики, а также медведи и лисицы.

Копытным подопечным реабилитационного центра для диких животных "Велес" под Петербургом не хватает веточного и травяного корма. Об этом 15 июля рассказали сотрудники РКЦ в своей группе "ВКонтакте".

По словам специалистов, ветки и травяные веники составляют значительную часть рациона оленей, косули, лосей, альпак, коз и осликов, также растительную пищу едят медведи, лисицы и енотовидные собаки. Создать крупный запас такого корма самостоятельно у сотрудников центра не всегда получается, поэтому помощи просят у петербуржцев и жителей Ленобласти.

В РКЦ с благодарностью примут большие ветки и веники лиственных деревьев вроде березы, клена, дубы, ольхи, рябины, ивы, осины, ветки плодово-ягодных кустов и деревьев (например, малины и шиповника). Волонтеров просят не срезать ветки у дорог и не привозить ветки хвойных деревьев – такой корм необходим только в морозное время года. Также в центре будут рады иван-чаю, который очень нужен лосятам-сиротам, подорожнику, осиновой коре, сныти, полевым травам и осоке. Собирая травы, стоит оставить в поле куриную слепоту, борщевик и ложную крапиву.

О готовности привезти корм стоит сообщить в центр заранее, поскольку "Велес" все еще закрыт на карантин.

Ранее мы рассказывали, что в "Велесе" спасают жизнь лисенку с подозрением на внутреннее кровотечение

Видео: Елена Виноградцева, РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / "ВКонтакте"