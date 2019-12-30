Контрольно-счетная палата начнет проверку муниципального округа Автово

Специалистов интересует трехлетняя деятельность МО.

Петербургская контрольно-счетная палата начала проверку бюджета муниципального округа Автово, сообщила пресс-служба структуры 20 февраля.

Специалисты проанализируют финансово-хозяйственную деятельность МО и эффективность расходов бюджета. Также изучится использование муниципального имущества за три года. В 2018 году траты Автово составили почти 86 млн рублей, в 2019 году порядка 90 млн рублей, планы на 2020 год измеряются в 93 миллионах рублей. В округе, возглавляемом Геннадием Трускановым, работают казенные центр благоустройства, физкультурный клуб и редакция местной газеты.

Ранее КСП взялась за проверку Дирекции по управлению спортивными сооружениями.

Фото: Муниципальное Образование Автово / "ВКонтакте"