КСП взялась за проверку Дирекции по управлению спортивными сооружениями

Структуру интересует финансовая деятельность учреждения за три года.

Петербургская Контрольно-счетная палата 17 февраля начала проверку финансовой деятельности городской дирекции по управлению спортивными сооружениями. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

Под анализ попадет деятельность Дирекции в 2018-2020 годах, в ходе которой специалисты оценят распоряжение и управление госимуществом, ведение бухгалтерского учета. В минувшем году расходы Дирекции за счет субсидии составили 2,3 миллиарда рублей, в текущем – уже 2,4 миллиарда рублей. Также КСП возьмется за проверку комитета по физкультуре и спорту.

В управлении Дирекции находится 12 спортивных объектов и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов. Учреждение готовит городские спортивные команды к соревнованиям и проводит региональные мероприятия.

Ранее КСП нашла в "Балтийском береге" нарушения на 65 млн рублей.

Фото: directory.spb.ru