Контролер заплатит штраф за то, что высадил 13-летнюю петербурженку на остановке у лесополосы

Девочка ехала в бассейн. В салоне общественного транспорта несовершеннолетняя поняла, что проездной остался дома.

В Петербурге контролер заплатит штраф 20 тысяч рублей за то, что высадил 13-летнюю девочку на остановке у лесополосы. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

Установлено, что 30 октября 2023 года около 19:00 петербурженка посадила ребёнка в автобус. Девочка ехала в бассейн. В салоне общественного транспорта несовершеннолетняя поняла, что проездной остался дома. Девочка попробовала объяснить ситуацию контролеру и сказала, что у неё есть наличные, попросила у контролера совета, как ей поступить.

Контролер сказал девочке, что автобус предназначен только для бесконтактной оплаты и принудительно высадил её из общественного транспорта на остановке у лесополосы, несмотря на то, что был уже вечер. Ребенок на протяжении 20 минут находился один, пока его не забрали родители.

В отношении контролера было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ. Контролеру назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее детям участников СВО дали скидку 90% в электричках Ленобласти.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга