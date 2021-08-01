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Контролер набросился с ножом на безбилетника в Подмосковье

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Состояние потерпевшего врачи оценивают как тяжелое.

В Московской области охранник-контролер железнодорожной станции нанес несколько ударов ножом в шею безбилетника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 31 июля. Нетрезвый потерпевший предъявил недействительный билет и потребовал охранника пропустить его. На отказ сделать это мужчина толкнул проверяющего, после чего завязалась драка, в ходе которой безбилетнику было нанесено не менее трех ударов ножом-бабочкой в область шеи.

Охранник-контроллер был задержан. Он подозревается в покушение на убийство человека. Потерпевшего отправили в лечебное учреждение. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Ранее в Новосибирске мужчина ранил ножом пассажира автобуса.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Теги: безбилетник, контролер, московская область, ножом в шею
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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