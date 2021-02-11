У петербуржца за контрабанду валюты конфисковали 30 тысяч евро

И ограничили его в свободе на полгода.

Контрабанда валюты привела петербуржца к конфискации и ограничению свободы. Об этом рассказала Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ноябре 2023 года мужчина прибыл в Петербург из Мадрида. В личных вещах через зону таможенного контроля аэропорта Пулково он незаконно переместил незадекларированные 30 тысяч евро (2,9 млн рублей).

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев.

Денежные средства конфискованы в доход государства.

Ещё один петербуржец попытался отправить в Ригу в мешке Деда Мороза 18 тысяч евро и украшения.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура