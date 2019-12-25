Консульство Финляндии в Петербурге маловероятно откроется 1 июня

Генеральное консульство Финляндии в России не планирует открываться 1 сентября. Об этом Piter.TV узнал из ответа пресс-службы консульства на вопрос участника группы "ВКонтакте".
1.6 открытия Визового центра ожидать не стоит
говорится в сообщении.
Также сообщается о том, что по туристическим визам въезд в Финляндию закрыт как минимум до 14 июня. В экстренном случае горожанам готовы выдать паспорт по предварительной записи, если он был оставлен в визовом центре.
Неделю назад в консульстве планировали начать прием горожан с 1 июня.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все