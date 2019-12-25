Консульство Финляндии в Петербурге маловероятно откроется 1 июня

Петербуржцу посоветовали не ждать открытия в первый месяц лета.

Генеральное консульство Финляндии в России не планирует открываться 1 сентября. Об этом Piter.TV узнал из ответа пресс-службы консульства на вопрос участника группы "ВКонтакте".

1.6 открытия Визового центра ожидать не стоит говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что по туристическим визам въезд в Финляндию закрыт как минимум до 14 июня. В экстренном случае горожанам готовы выдать паспорт по предварительной записи, если он был оставлен в визовом центре.

Неделю назад в консульстве планировали начать прием горожан с 1 июня.

Фото: pixabay.com