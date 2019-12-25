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Консульство Финляндии в Петербурге маловероятно откроется 1 июня
Сегодня, 14:51
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nadezhda_sib

Консульство Финляндии в Петербурге маловероятно откроется 1 июня

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Петербуржцу посоветовали не ждать открытия в первый месяц лета.

Генеральное консульство Финляндии в России не планирует открываться 1 сентября. Об этом Piter.TV узнал из ответа пресс-службы консульства на вопрос участника группы "ВКонтакте".

1.6 открытия Визового центра ожидать не стоит

говорится в сообщении. 

Также сообщается о том, что по туристическим визам въезд в Финляндию закрыт как минимум до 14 июня. В экстренном случае горожанам готовы выдать паспорт по предварительной записи, если он был оставлен в визовом центре.

Неделю назад в консульстве планировали начать прием горожан с 1 июня. 

Фото: pixabay.com 

Теги: виза, визовый центр, генконсульство финляндии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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